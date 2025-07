CIVITAVECCHIA – Da sabato 19 a martedì 22 luglio, piazza della Vita ospiterà il Villaggio della Guardia Costiera, un grande spazio espositivo e interattivo allestito in occasione delle celebrazioni per il 160° anniversario delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Un evento straordinario che permetterà a cittadini e turisti di avvicinarsi al mondo del mare, scoprendo le attività e le tecnologie utilizzate ogni giorno per garantire la sicurezza in mare e la tutela dell’ambiente. Il villaggio sarà aperto al pubblico ogni giorno dalle 10 alle 12 e dalle 19 alle 24. All’interno dell’area saranno presenti diversi corner istituzionali e attività coinvolgenti: dallo stand del Nucleo Sommozzatori, con dimostrazioni pratiche del R.O.V. (veicolo sottomarino comandato a distanza) e proiezioni dedicate al progetto ArcheoVisio sul patrimonio archeologico sommerso, alla realtà virtuale del videogioco “Rescue Heroes” che farà vivere ai visitatori una simulazione immersiva di un’operazione di soccorso in mare. Ci sarà il corner “Storie di Mare”, un’area dedicata alle pubblicazioni istituzionali con libri e materiali editoriali per adulti e bambini volti a diffondere la cultura del mare, della sicurezza e della tutela ambientale, oltre a un angolo talk tematici con ospiti e proiezioni dei cortometraggi “Gli eroi vestiti di bianco” e “Nereide”. Nell’area sarà presente anche un’esposizione statica di mezzi operativi della Guardia Costiera, un Laboratorio Ambientale Mobile con i biologi e tecnici ambientali della Guardia Costiera e si potrà assistere a dimostrazioni con i mezzi navali e i cani da salvataggio della Scuola Italiana Cani Salvataggio.

