LADISPOLI - «Ha intrapreso una politica di tipo personalistico: non ci rappresenta più». Lo scontro stavolta è interno alla maggioranza e nell’ultima massima assise cittadina di palazzo Falcone ha preso posizione il consigliere comunale Marco Penge sfiduciando di fatto l’assessora Alessandra Feduzi. «Non potrà più parlare a nome di Forza Italia qui a Ladispoli – accusa Penge – noi saremo leali alla coalizione di centrodestra naturalmente ma rimettiamo le deleghe di Politiche europee, Agricoltura e Sanità al sindaco. Fi agisce con un direttivo, un segretario e un congresso cittadino che tra l’altro si è svolgo a giugno. Le scelte vengono condivise con un coordinamento regionale che fa capo al senatore Claudio Fazzone. È sempre tutto concordato». L’affondo di Penge poco prima dell’inizio del consiglio comunale è destinato a lasciare strascichi e ora bisognerà capire quali mosse intraprenderà la Feduzi. Certamente è stato un atto forte anche se un po' questa voce circolava nei corridoi del municipio. Consiglio comunale piuttosto movimentato nei primi minuti anche per le dimissioni, per quanto riguarda l’opposizione di Fabio Paparella, esponente di Ladispoli Attiva. Nessuna lite interna ma una decisione concordata da tempo. «Sono molto emozionato – ecco le sue parole – e ringrazio tutti i miei colleghi e anche quelli della maggioranza, i funzionari comunali e dirigenti. È stata per me un’occasione di crescita, un onore rappresentare la mia città. Lascio perché durante le elezioni avevo preso lo stesso numero di preferenza di Martina Paoli, giovane studentessa, ma essendo più in alto nella lista passai io. Mi sembra giusto che abbia una chance e sono sicuro che Martina darà un grande contributo. Rimarrò dentro Ladispoli Attiva magari con un altro ruolo». Parola anche al sindaco Alessandro Grando: «Ha dimostrato sempre di interagire su ogni singola iniziativa, non lesinando studi e approfondimenti sui vari temi, magari con posizioni diverse. La stima resta».

©RIPRODUZIONE RISERVATA