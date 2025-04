CIVITAVECCHIA – Una notte particolarmente movimentata presso l'ospedale San Paolo, dove un uomo in evidente stato di alterazione ha causato non pochi disagi sia al pronto soccorso che agli altri presenti nella struttura. Il soggetto, prelevato da un'ambulanza del 118 a piazzale degli Eroi su indicazione delle forze dell'ordine, era stato inizialmente segnalato per disturbo alla quiete pubblica con urla e schiamazzi. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe anche preso di mira un'auto in sosta, danneggiandola gravemente. Una volta giunto al pronto soccorso, sembrava che il suo comportamento fosse stato momentaneamente placato, ma la calma apparente è durata ben poco. Infatti, non appena ha incrociato gli operatori di una volante della Polizia, l'uomo è andato in escandescenze, iniziando a battibeccare animatamente con gli agenti. Sospinto dalla rabbia, l'uomo ha poi lasciato il pronto soccorso e si è diretto verso il bar all'esterno dell'ospedale. Qui, nella sua frenesia, ha rovesciato un cassonetto dei rifiuti contenente vetro, spargendo i cocci sulla strada e creando non pochi disagi. I frammenti di vetro hanno ostacolato anche il transito delle ambulanze, rendendo ancora più complicata la situazione. Il personale sanitario, non senza difficoltà, è riuscito a fermare l’uomo e a riportarlo all’interno del pronto soccorso. Durante il suo passaggio, ha continuato a scagliarsi contro oggetti vari, causando danni all'androne dell'ospedale. La situazione ha richiesto l'intervento dei Carabinieri, che, giunti sul posto dopo una telefonata al 112, hanno provveduto a denunciare l'uomo per i suoi atti di vandalismo e le aggressioni. L'incidente ha destato preoccupazione tra i pazienti e il personale dell'ospedale. Le autorità hanno avviato le indagini per comprendere meglio le cause del comportamento aggressivo dell'uomo, mentre sono da registrare comportamenti molesti riconducibili ad altri individui che sempre ieri notte hanno creato disagi al pronto soccorso del San Paolo.