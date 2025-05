LADISPOLI - Le prove d'estate in città iniziano tra i cantieri ancora aperti sul lungomare, l'assenza di bagnini per alcuni stabilimenti e gli incivili che deturpano gli arenili abbandonando cumuli di rifiuti.

I CANTIERI

Sul lungomare Marco Polo i lavori per la realizzazione della passerella che andrà a collegare tutto il tratto costiero della città balneare (da Marina di Palo a via Sanremo) ancora non sono ultimati. «I lavori sono infiniti per la realizzazione della pista ciclopedonale - commenta il titolare dello stabilimento Tritone, Marco Lazzeri - c’è un degrado perenne da oltre un anno. Ci sembra una presa per i fondelli. Apriremo tra qualche settimana».

GLI INCIVILI

A Marina di Palo, dall'altro lato del lungomare, i cittadini puntano invece i riflettori sul chioschetto da alcuni mesi chiuso (è scaduta la convenzione col Comune) in attesa dell'indizione e aggiudicazione di un nuovo bando da parte dell'amministrazione, e il degrado lasciato dal passaggio degli incivili nell'area esterna allo stesso. «Incuria, menefreghismo (anche nella gestione della "cosa" pubblica), maleducazione....» commenta sui social il signor Fabio.

SOS BAGNINI

E poi c'è l'aspetto più importante se si guarda soprattutto alla data del 17 maggio, quando cioè si aprirà ufficialmente la stagione balneare: l'assenza di bagnini. Non tutti gli stabilimenti ad oggi possono dirsi pronti. «Le disposizioni in materia – spiega Ugo Boratto, presidente di Assobalneari Ladispoli-San Nicola – ci dicono che dal 17 maggio c’è l’obbligo di arruolare i bagnini che dovranno restare in servizio fino al 21 settembre. C’è molta difficoltà in questo ambito, non si riescono a trovare, quello della carenza del personale è un problema già diffuso negli ultimo anni». Niente sorveglianza ancora sulle spiagge libere sia a Ladispoli e Cerveteri. Per i due comuni la Regione Lazio ha stazione dei fondi (100mila per il primo, 80mila per il secondo) ma postazioni alla Baywatch con annessi bagnini compariranno solo da giugno o al massimo da luglio. Come previsto dalla Pisana, i soldi sono vincolati, nel senso che non potranno essere usati diversamente, come stabilito in un’ordinanza dichiarando ammissibile tutte le spese inerenti a quelle attività che siano state effettuate nel corso della stagione balneare 2025, dal 1° maggio al 30 settembre.

