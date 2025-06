CERVETERI - «Lavori in corso per una stagione balneare più accogliente e sicura». La sindaca Elena Gubetti rassicura dopo settimane all’insegna delle polemiche a Campo di Mare, frazione oggetto di un restyling che però procede a passo di lumaca. I residenti si sono lamentati anche in queste ore. «Gli interventi in piazza Prima Rosa a cura della Città Metropolitana – chiarisce il primo cittadino - sono ripresi dopo uno stop obbligatorio legato a questioni di sicurezza, in particolare alla staticità delle alberature. Questa settimana gli operai hanno potuto riaprire una parte del cantiere, rimuovendo i calcinacci presenti sul lato di viale Navigatori Etruschi. Nel frattempo sono state consegnate le relazioni degli agronomi, che confermano la necessità di procedere con l’abbattimento delle alberature. Prima è però fondamentale effettuare le ispezioni ornitologiche sulle chiome, per verificare la presenza di eventuali nidi e garantire la tutela della fauna». Cantieri anche in spiaggia. «Docce, passerelle e cestini per la raccolta differenziata già montati – aggiunge Gubetti – mentre il primo parcheggio lato nord è stato sistemato».

Infine – conclude sempre la sindaca - procedono pure i lavori per la realizzazione del by-pass da parte di AceaAto2.

