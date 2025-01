LADISPOLI - Sarà pubblicato i primi giorni di febbraio l’avviso per il contributo al pagamento del canone di locazione per le famiglie a rischio disagio economico. «La Regione Lazio – ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali, Gabriele Fargnoli- ci ha comunicato che al Comune di Ladispoli sono stati assegnati circa 134mila euro per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione. Chi ne avrà diritto potrà ricevere un contributo che copre fino al 40% dell’affitto annuo, con un tetto massimo di 2.000 euro per persona. Gli uffici comunali sono già al lavoro per predisporre l’avviso e la modulistica. L’impegno dell’Amministrazione del sindaco Grando è quello di offrire un supporto concreto alle famiglie più fragili».

