LADISPOLI – Due giorni di pioggia a rallentare un po' l’inizio della stagione balneare che però non è stata brillante dal punto di vista del degrado. Residenti e vacanzieri hanno protestato nel week end trovando molte spiagge ancora sporche e alle prese con i cantieri infiniti. Una delle più degradate quella di via Sanremo dove le canne erano ammucchiate tra le recinzioni della passerella pedonale, pezzi di legno, plastica e chiodi. Una situazione piuttosto pericolosa soprattutto per i bambini. E in tanti hanno puntato il dito contro questa situazione di abbandono anche pubblicamente sui social scagliandosi contro la ciclabile infinita e la pista nuovamente smantellata. «Un’indecenza questa parte di arenile – testimonia Andrea, romano – con i bambini che giocavano in mezzo a ferri arrugginiti, pezzi di legno, sporcizia e tanto altro ancora. Abbiamo deciso di spostarsi, prima era una piccola oasi di paradiso, ora è dimezzata per via dell’erosione e in più il cantiere non è terminato. Una delusione». Sale il malcontento anche sul lungomare centrale di via Regina Elena. «Ci vuole rispetto per la nostra città – è lo sfogo di Alessio, residente – e invece sulle nostre spiagge bottiglie di vetro, plastica, carta, rifiuti di ogni tipo. Sono degli incivili perché il comune aveva anche installato dei secchi per l’indifferenziata». Una discarica a cielo aperto è sorta sempre in via Regina Elena e sono spuntati fuori persino suppellettili e divani vecchi. A Marina di Palo i cittadini puntano il dito contro un chiosco abbandonato in attesa di rassegnazione tramite un nuovo bando. Infine canne e sporcizia anche nella frazione balneare di Marina San Nicola. «La stagione balneare è iniziata con temperature alte – scrive pubblicamente Andrea - ho informato l’amministrazione comunale affinché si attivasse a rimuovere tutto quanto, stiamo ancora aspettando». Degrado anche in centro per via dei marciapiedi ricoperti da erbacce re rifiuti. È il caso di via Taormina a pochi metri dal liceo Sandro Pertini. Numerosi genitori si sono fatti sentire pubblicando le immagini della “foresta urbana”, situazione favorevole per topi e zanzare di fronte alle abitazioni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA