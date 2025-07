LADISPOLI – La bonifica degli argini dopo i problemi di inquinamento risolti con l’intervento della Capitaneria di porto. Il Consorzio di bonifica avvia gli interventi di pulizia, anche per scongiurare incendi che potrebbero aggravare la situazione per la presenza di canne e rifiuti. «A nome dell’amministrazione comunale – commenta Pierpaolo Perretta, consigliere comunale di maggioranza e delegato al Demanio fluviale - ringraziamo il Consorzio per gli interventi di manutenzione straordinaria effettuata sull’area critica dell’argine del fosso Vaccina». Sono già partite le opere di pulizia necessarie a restituire decoro e vivibilità ad alcune zone della città dove la vegetazione era cresciuta in modo incontrollato favorendo il proliferare di zanzare e topi. «Ancora una volta – aggiunge Perretta - la collaborazione tra comune di Ladispoli e Consorzio di bonifica ha prodotto un risultato prezioso per i cittadini. Un rapporto che risolverà alla radice questo tipo di problematiche legate ai corsi fluviali durante tutto l’anno». Gli abitanti nelle scorse settimane avevano patito per i miasmi insopportabili provocati dalla fuoriuscita di liquami nelle acque del torrente. La guardia costiera, coordinata dal comandante Cristian Vitale, ha provveduto a contattare i tecnici esperti per una sanificazione straordinaria ed impedire ulteriori fuoriuscite di sostanze proibite nel fiume che poi sfocia a mare tra il lungomare di via Regina Elena e quello di via Marina di Palo. Il problema sarebbe stato causato da un piccolo guasto a una conduttura, che ha determinato la fuoriuscita di liquidi nel canale creando miasmi insopportabili per i residenti della zona e i pedoni. I controlli dei marinai per altro proseguiranno ad oltranza per tutta la stagione.

