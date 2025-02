CERVETERI – Le opere di urbanizzazione di Campo di Mare diventano di proprietà del Comune di Cerveteri. E contestualmente gli amministratori comunali hanno affidato la gestione della rete idrica e fognaria ad Acea Ato2. «Con la storica firma del contratto di cessione delle reti idriche e fognarie di Campo di Mare da Ostilia al Comune di Cerveteri e la conseguente presa in carico dell'anagrafica di utenze da parte di Acea Ato 2, unificando dunque il servizio idrico al resto del territorio comunale di Cerveteri – ha spiegato il sindaco Elena Gubetti - Da ora in poi, per tutte le informazioni, richieste di chiarimento e segnalazioni potranno rivolgersi direttamente alla Società e sempre Acea, a breve, inizierà una capillare campagna di comunicazione nel territorio per fornire assistenza e informazioni a tutta l'utenza». «Da oggi, sul servizio idrico, i cittadini di Campo di Mare dovranno comportarsi nello stesso identico modo dei cittadini di tutto il resto del territorio comunale - ha aggiunto il sindaco - con il passaggio delle reti da Ostilia al Comune e dal Comune ad Acea Ato 2 infatti, il gestore del loro servizio idrico è ufficialmente già passato nelle mani della società idrica. Possono pertanto, per avere maggiori informazioni, già consultare il sito di Acea Ato 2 oppure chiamare il numero verde 800130335 per le segnalazioni relative ai guasti e 800130331 per il commerciale». «Non appena possibile – ha concluso Gubetti - daremo maggiori informazioni ai cittadini di Campo di Mare relativamente la campagna di comunicazione che Acea Ato 2 attiverà in maniera mirata sul territorio».

E il primo cittadino torna anche sulla situazione generale di Campo di Mare: «Il recupero e la valorizzazione della frazione, una volta sinonimo di abbandono (nonostante avrebbe dovuto rappresentare il fiore all'occhiello di Cerveteri) è un obiettivo che abbiamo perseguito con tenacia mettendo in atto tutte le azioni necessarie affinché si potesse restituire dignità a tutti i suoi abitanti. Nonstante i tentativi goffi e in molti casi quasi imbarazzanti da parte di alcune frange dell'opposizione di sabotarlo, con la firma di un atto storico per Cerveteri e per il futuro della frazione abbiamo dimostrato ancora una volta di aver individuato l'iter corretto e di averlo saputo portare a termine. Doveroso per tanto ringraziare tutti coloro che in questi dodici anni non si sono mai fermati, partendo ovviamente dal mio predecessore, l'ex sindaco Alessio Pascucci, proseguendo per i vari segretari generali e dirigenti che si sono succeduti, con una menzione speciale e affettuosa per l'ingegner Mauro Nunzi che ha dato il via a tutto questo iter».

©RIPRODUZIONE RISERVATA