Un uomo è rimasto ustionato oggi a Sutri nell’esplosione di un camper.

Il fatto si è verificato nella tarda mattinata nel parcheggio di via delle Cassie.

Per cause ancora in corso d’accertamento, un camper che stata sostando nell’area ha preso fuoco. Le fiamme in breve hanno avvolto il mezzo da cui si è levata una colonna densa di fumo nero.

Poco dopo, prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, si è avvertita un’esplosione. La scena è stata ripresa dai passanti. Si sono vissuti attimi di paura.

Un uomo è rimasto ferito. Soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Rosa di Viterbo.

Illesa, per fortuna, la donna che era con lui e un cagnolino che era con loro. Nell’incendio è stata danneggiata anche un’auto che si trovava accanto al camper. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Presenti anche i carabinieri e la polizia locale. Sono in corso le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.