CIVITAVECCHIA – La Procura della Repubblica ha disposto il dissequestro del campeggio La Frasca accogliendo la relativa richiesta e andando a sbloccare l’area congelata dopo il provvedimento arrivato a marzo.

La notizia arriva attraverso una nota dei legali della società Campeggiatori La Frasca srl, che esprime soddisfazione e annuncia la ripresa degli importanti interventi di ristrutturazione già programmati.

Come spiegano nella nota, infatti, la società, che aveva già ottenuto tutti i necessari permessi amministrativi, è determinata a trasformare il campeggio in una struttura di livello europeo, con l’obiettivo di migliorare significativamente l'offerta turistica della zona. Gli interventi previsti mirano a dotare il campeggio di servizi all'avanguardia, elevandolo al livello dei migliori campeggi europei, con evidenti benefici in termini di occupazione locale.

La società ha anche ringraziato le istituzioni coinvolte per l'attenzione e la sensibilità dimostrate nel corso della delicata vicenda.

