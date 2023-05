FIUMICINO - Passeggiare alla scoperta del territorio: la Farmacia Salvo D’Acquisto di Palidoro organizzerà delle passeggiate di salute, ricercando i vecchi percorsi. «Si tratta di un’iniziativa che abbiamo voluto fare per unire il benessere fisico all’arricchimento culturale – spiega il dott. Marco Tortorici -. La nostra farmacia darà appuntamento una volta al mese, il sabato pomeriggio nei mesi di giugno e luglio. Essendo mesi estivi, partiremo alle ore 17 così da non dover affrontare il caldo soffocante».

«Il nostro obiettivo è andare alla ricerca dei sentieri antichi del territorio – aggiunge Tortorici – e cominceremo con la visita al Centro Falconieri vicino alla Farmacia Salvo D’Acquisto. Le nostre passeggiate saranno guidate da un’esperta conoscitrice del territorio, Giuliana Fenicoli».

«La finalità dell’iniziativa – spiega l’operatrice culturale Giuliana Fenicoli – è quella di conciliare lo stare bene e in salute facendo movimento, con la conoscenza del territorio. Sia per chi lo conosce che per chi non, le passeggiate di salute saranno un’occasione per avvicinarsi a luoghi meno conosciuti. Percorreremo, infatti, stradine di campagna meno frequentate. Con la nostra prima passeggiata al Centro Falconieri tratteremo il tema della mobilità e delle strutture connesse nel tempo, le vie consolari e l’importanza dei Casali e Centri agricoli«.

«Sono tanti i luoghi belli da vedere e scoprire sul nostro territorio – prosegue Fenicoli – che, grazie a visite guidate e conferenze, stanno venendo alla luce. In particolare, dal 2013 abbiamo visto una crescente attenzione per la Riserva Naturale del Litorale Romano che è stata scelta per lo svolgimento di attività culturali e di socializzazione.

Le passeggiate che faremo con la Farmacia Salvo D’Acquisto saranno aperte alla collettività, ma di volta in volta specificheremo per chi sono consigliate o meno, in base al tipo di percorso ed alla durata».