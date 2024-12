CIVITAVECCHIA – Attimi di paura in porto. Un camion, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Capitaneria di porto, è finito in acqua mentre era intento nelle operazioni di scarico di provviste per la Costa Toscana, alla banchina 25 sud. Una leggera pendenza del molo, una probabile dimenticanza dell’autista che non avrebbe inserito il freno a mano e soprattutto il vento di maestrale hanno spinto il mezzo metro dopo metro, finché non è finito in acqua sotto lo sguardo attonito dei presenti.

Inizialmente si era pensato ci fosse qualcuno a bordo, cosa per fortuna non confermata dalle verifiche immediatamente partire. Sul posto anche i Vigili del fuoco e i subacquei della Cosepo. Sono state posizionate delle barriere galleggianti anti inquinamento per evitare eventuali sversamenti in mare. Sono in corso le operazioni di recupero.