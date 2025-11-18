Lunedì l’assemblea dei soci della Camera civile di Viterbo “Carlo Alfonso Pesaresi” ha eletto quali componenti del nuovo consiglio direttivo, gli avvocati Stefano Bianchini, Leonardo Gulino, Matteo Moscioni, Alessandro Bruni, Maria Luisa Piccirilli, Evelin Pistocco e Dimitri Violanti. Quali componenti del collegio dei probiviri, gli avvocati Luigi Padovan, Anna De Cesare e Mario Orsini. Il neoeletto Consiglio ha confermato l’avvocato Stefano Bianchini nella carica di Presidente, il quale sarà affiancato dall’avvocato Dimitri Violanti, nominato Vicepresidente, dall’avvocato Leonardo Gulino, confermato nella carica di segretario, e dall’avvocato Matteo Moscioni, nuovamente nominato tesoriere.

Stefano Bianchini, nel discorso di apertura della nuova presidenza, ha ringraziato i soci per la fiducia rinnovata e i colleghi del consiglio direttivo e del collegio dei probiviri uscenti per l’impegno e la collaborazione assicurati in questi anni. Ha inoltre evidenziato come i temi della giustizia digitale e dell’intelligenza artificiale costituiscono delle sfide cui sia la professione forense sia i cittadini tutti sono ormai chiamati a confrontarsi. In particolare, il tema dell’accesso alla giustizia, in primis quella digitale, costituisce il punto di snodo in un mondo in costante e sempre più veloce mutamento: è nostra intenzione, come associazione forense, accompagnare i colleghi in questa fase di transizione, promuovendo momenti di formazione e confronto che consentano un uso consapevole delle nuove tecnologie, nel pieno rispetto dei valori della difesa, della qualità professionale e dell’indipendenza dell’avvocatura.