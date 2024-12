FIUMICINO - In occasione della “Giornata Mondiale della Pace”, Domenica 21 gennaio, è stata organizzata, dall’Associazione Azione Cattolica Diocesi di Porto – Santa Rufina, la “Marcia della Pace”. ll corteo partirà, alle ore 15.30 da Piazza Generale C. A. Dalla Chiesa, a Fiumicino, alla presenza del Sindaco Mario Baccini, del Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini e del Vescovo S.E. Monsignor Gianrico Ruzza. Per permettere il passaggio del corteo, è stata disposta una disciplina del traffico provvisoria, per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti. La regolamentazione del traffico temporanea prevede la chiusura al transito delle seguenti vie: Piazzale Generale C. A. Dalla Chiesa, Via Portuense, Via degli Orti, Via Torre Clementina, passerella pedonale , Viale Traiano, Piazzale Mediterraneo. Comprese anche tutte le strade che intersecano il percorso, limitatamente al passaggio dei partecipanti, dalle ore 15.00 alle ore 17.30 fino al termine della manifestazione.