SANTA MARINELLA - Anche quest'anno, è stato un Natale meno triste per gli ospiti del canile di Furbara e per i gatti liberi sparsi per la città. Sono state donate, grazie ai tanti sostenitori e con l’aiuto del Comune, calde coperte, confortevoli cuccette e tanto cibo. A donarli sono stati anche gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Piazzale della Gioventù che hanno partecipato con grande generosità al progetto Cuori abbandonati. “L’Amministrazione Comunale ringrazia la docente, gli insegnanti e gli alunni delle scuole della città – ha detto il sindaco - per aver pensato agli animali meno fortunati. Sono gesti concreti che toccano il cuore e l'anima e che fanno ben sperare nel futuro”. A ideare, promuovere e coordinare l’iniziativa Cuori abbandonati e' stata la professoressa Filly Muto, insegnante particolarmente sensibile al benessere degli animali, supportata dalla dirigente scolastico Velia Ceccarelli, dal professor Nico Baragliu e dalla professoressa Maria Grazia Gigliotti, felici del risultato della raccolta. Plauso anche dalla consigliera comunale Marina Ferullo che, presente alla cerimonia di consegna della donazione, ha detto. “È un gesto straordinario, non solo per l’entità della donazione, ma anche per gli alti valori sociali che hanno portato a questo intervento, una chiara testimonianza di un enorme senso civico e di sensibilità verso gli animali randagi”.