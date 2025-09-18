CERVETERI – L’etruria conquista la Calabria. Lo fa grazie a Saverio Orlando che si è aggiudicato il primo posto nel concorso “Calabria in versi”, nella sezione “Racconti brevi”. Orlando, cittadino di Cerveteri, ha partecipato al concorso con “Farid e Morgana”, la storia, drammatica ma tremendamente attuale, di Farid e la sua famiglia che sognavano di raggiungere le coste calabresi con lo stesso spirito e sentimento come se fosse stata per loro, la terra promessa. A complimentarsi con Saverio Orlando l’assessore alla Cultura di Cerveteri. «A Saverio, nostro concittadino, che non dimentica mai le sue origini calabresi – dichiara Francesca Cennerilli -, giungano i miei più calorosi e sinceri complimenti per l’ennesimo successo riscosso in campo letterario. Tra l’altro, in passato, abbiamo avuto già il piacere di poterlo ospitare all’interno dei locali della nostra città quando presentò il romanzo “La scogliera di Levante” ottenendo un’ampia partecipazione di pubblico. Il fatto che Saverio, oramai nostro cittadino ceretano a tutti gli effetti, abbia ottenuto un nuovo importante premio non può che renderci orgogliosi di lui. Chiaramente, è sempre il benvenuto anche in futuro: saremo ben felici di organizzare con lui nuovi momenti letterari di pregio e interesse». Commenta i risultati raggiunti dall’autore anche Anna Mastrandrea, consigliera comunale di Cerveteri. «Conosco Saverio da moltissimi anni – dice -, è una persona di grande spessore culturale e che ama profondamente scrivere e mettere nero su bianco emozioni e pensieri propri. Anche da parte mia, i complimenti per il prestigioso primo posto e l’augurio di un futuro letterario ancora brillante e ricco di soddisfazioni».

©RIPRODUZIONE RISERVATA