CERVETERI – Vigili del fuoco in azione ieri sera a viale Fregene a Marina di Cerveteri dove è crollata una porzione del cornicione dell’ufficio postale. Per fortuna solo danni e nessun ferito (foto dalla pagina facebook Cerenova e Cerveteri). Vista però la situazione questa mattina l’ufficio postale è rimasto chiuso per garantire l’incolumità pubblica. I servizi, per i clienti, saranno espletati, almeno per il momento presso l’ufficio postale di via Sironi a Ladispoli dove i dipendenti dell’ufficio postale della frazione etrusca sono stati momentaneamente “dirottati”.

L’ufficio riaprirà regolarmente già da domani mattina.