FIUMICINO - «Dalle 19.00 del 6 settembre un autobus della linea 12 è fermo, a causa di una avaria, nel mezzo di una delle due carreggiate di Viale Dei Monti Dell’Ara a Maccarese.

Il mezzo, come si evidenzia nelle immagini, rappresenta un grave intralcio alla circolazione ma soprattutto, essendo segnalato soltanto da un piccolo triangolo, costituisce un serio pericolo per la circolazione», lo dichiara Carlo Rosati, Coordinatore del Partito Socialista Italiano della Città di Fiumicino in merito al bus del TPL.

Si tratta di un disagio, questo, che deve essere risolto per agevolare la viabilità locale:

«È evidente come non esista un servizio di pronto intervento dedicato al Trasporto Pubblico Locale, ma purtroppo anche come nessuno si sia premurato di segnalare l’intralcio in modo conforme alle più elementari norme di sicurezza, trascurando e mettendo così a rischio la sicurezza degli automobilisti.

Non si comprende ma si respinge con decisione il declino verso il degrado che stiamo vivendo in queste ultime settimane nel nostro Territorio e si auspica una maggiore attenzione e cura verso gli aspetti della quotidianità, soprattutto quelli che riguardano la sicurezza di noi tutti».