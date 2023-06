LADISPOLI – Carabinieri e studenti insieme per affrontare temi delicati quali il cyber bullismo, il contrasto dell’uso di sostanze stupefacenti, la violenza sulle donne. Lezioni di legalità con l’Arma dei carabinieri al fianco nell’istituto comprensivo Corrado Melone. A scuola il luogotenente e comandante della stazione locale di via dei Narcisi, Umberto Polizzi affiancato dal maresciallo Sara Venuti. «Con un linguaggio semplice ed efficace – spiega il dirigente della Melone, Riccardo Agresti – le autorità presenti hanno spiegato il significato del termine legalità facendo comprendere ai ragazzi che è un bene comune, fondato sul rispetto delle leggi, per garantire la libertà e la convivenza civile». In aula magna si è parlato di come arginare il fenomeno del consumo e della diffusione di droghe, di bullismo e cyberbullismo. Spiegazioni poi sull’uso delle armi. Significativo il passaggio dei militari anche al femminicidio. Attenti e concentrati, i ragazzi hanno ascoltato attentamente le parole dei carabinieri. «Discutere di questi argomenti – scrivono direttamente Gioele Agnelli, Matilde Del Pinto e Tommaso Giacopello, studenti di prima media - ci consente di riflettere sull’importanza del rispetto della persona e dell’uguaglianza di genere per acquisire una mentalità aperta che non lasci spazio all’idea della violenza nei confronti di una donna in quanto donna. Il maresciallo Venuti ci ha mostrato alcuni video coinvolgenti e di grande effetto comunicativo realizzati dai carabinieri su questi temi e si è resa disponibile a rispondere alle nostre domande. Ringraziamo il nostro dirigente scolastico».

