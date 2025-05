LADISPOLI – Un milione di euro extra per riqualificare le strade di periferia. È stato il sindaco ad annunciare questo fondo in più che si va a sommare al piano originario contro le buche da oltre 5 milioni. «Nella prossima variazione di bilancio – specifica Alessandro Grando – l’amministrazione comunale stanzierà un milione di euro per il rifacimento delle strade nei quartieri di campagna. Si tratta di un ulteriore impegno concreto per migliorare la viabilità e la sicurezza nelle zone meno centrali della città». Queste risorse si andranno ad aggiungere ai 5,7 milioni di euro già programmati, con i quali verranno effettuati interventi di manutenzione della pavimentazione in diverse zone della città. È prevista anche la sistemazione dei marciapiedi delle traverse del corso principale del viale Italia. «È un piano ambizioso e strutturato – prosegue Grando - che punta a riqualificare l’intera rete stradale, migliorando la qualità della vita dei cittadini e garantendo maggiore decoro urbano. Continuiamo a lavorare con serietà e programmazione, convinti che la cura delle infrastrutture rappresenti un tassello fondamentale per una città moderna ed efficiente».

Soddisfazione sull’argomento è stata espressa anche dall’assessore ai Lavori Pubblici di palazzo Falcone. «Lo stanziamento di un milione di euro – sostiene Marco Pierini - rappresenta un passo importante per dare risposte attese da tempo dai residenti dei quartieri di campagna. Siamo costantemente al lavoro per individuare le priorità di intervento, grazie anche alle segnalazioni dei cittadini e ai rilievi effettuati dagli uffici tecnici. L’obiettivo è quello di garantire strade più sicure e percorribili per tutti». Dunque nei radar non c’è ancora la frazione agricola Olmetto Monteroni visto che si attende la nascita del consorzio. Gli automobilisti non ne possono davvero più del degrado e di effettuare slalom tra le buche e gli abitanti, specie i pedoni, i disabili e le mamme col passeggino, devono convivere ancora con i marciapiedi off limits per la presenza di erbacce e sterpaglie. Gli operatori ecologici incaricati sono entrati in azione ma il piano di bonifica procede a passo di lumaca e Primo maggio, giorno di festa, anche i turisti hanno notato il degrado persino in zone centrali di Ladispoli. Una situazione che favorisce il proliferare di zanzare e topi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA