CIVITAVECCHIA – Si è svolta presso la Casa Circondariale di Civitavecchia, la cerimonia di avvicendamento alla direzione degli istituti penitenziari locali. La direttrice uscente, Patrizia Bravetti, ha salutato le autorità civili, militari e religiose, la Polizia Penitenziaria, i rappresentanti delle Funzioni Centrali e i cittadini presenti, tracciando un bilancio dei suoi molti anni di servizio, iniziati nel 1999.

Bravetti ha ricordato i risultati raggiunti in termini di integrazione tra le strutture penitenziarie e i servizi territoriali, ringraziando il Comune, il terzo settore e tutto il personale per la collaborazione e per il ruolo determinante nella costruzione di una rete finalizzata al reinserimento sociale dei detenuti. Ha definito il suo percorso a Civitavecchia “impegnativo, ma formativo e indimenticabile”, sottolineando come la città abbia contribuito alla sua crescita personale e professionale. La direttrice lascia l’incarico per assumere un ruolo di livello superiore presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

A raccogliere il testimone è Anna Angeletti, già direttrice della Casa di Reclusione di Paliano e, per un breve periodo nel 2015, anche della Casa di Reclusione di Civitavecchia.