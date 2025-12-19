CIVITA CASTELLANA - Il comune di Civita Castellana ha avviato la procedura per l’aggiornamento dell’elenco comunale delle botteghe e attività storiche, un’importante iniziativa finalizzata alla tutela, valorizzazione e promozione delle realtà economiche che rappresentano la memoria storica, culturale e produttiva della città. Tale iniziativa rientra nel quadro normativo della Legge Regionale del Lazio n. 1/2022 e del relativo regolamento attuativo, che riconoscono il valore delle attività storiche come patrimonio identitario dei territori. «Le botteghe e le attività storiche sono parte integrante della nostra identità cittadina – dichiara il sindaco Luca Giampieri –. Rappresentano non solo luoghi di lavoro, ma anche spazi di memoria, tradizione e relazioni sociali. Con questo avviso vogliamo riconoscere ufficialmente il loro ruolo e porre le basi per una valorizzazione concreta e duratura». Sulla stessa linea l’assessore alle Attività produttive Giovanna Fortuna, che sottolinea l’importanza dell’iniziativa anche in chiave di sviluppo economico e culturale.

«L’iscrizione all’elenco delle botteghe e attività storiche è un passaggio fondamentale – afferma – per costruire politiche di sostegno mirate e per promuovere il commercio di qualità e le eccellenze locali. Invitiamo tutte le attività in possesso dei requisiti a partecipare, contribuendo così a preservare il patrimonio economico e culturale della nostra città». Le domande potranno essere consegnate a mano all’ufficio protocollo del Comune di Civita Castellana oppure inviate tramite pec all’indirizzo: comune.civitacastellana@legalmail.it fino alle 23,59 del 28 dicembre 2025, indicando nell’oggetto “Iscrizione elenco regionale botteghe e attività storiche- annualità 2025”.

L’elenco comunale sarà trasmesso alla Regione Lazio per l’aggiornamento dell’elenco regionale delle botteghe e attività storiche, consentendo così alle imprese riconosciute di accedere a eventuali misure di valorizzazione, promozione e sostegno previste dalla normativa vigente.

©RIPRODUZIONE RISERVATA