LADISPOLI - Una giornata tra natura, mare e consapevolezza. Questa la giornata trascorsa al Bosco di Palo grazie alla collaborazione tra le associazioni che si occupano di ambiente nel territorio. A dare il "la" all'iniziativa è stata la Aps Cosmofauna, organizzazione no profit per la conservazione della fauna selvatica. A raccogliere l0invito anche "Natura per tutti onlus" e "Fare verde". Ad accompagnare il gruppo, il direttore tecnico dell'oasi, Antonio Pizzuti Piccoli. Ad accompagnare i partecipanti che Andrea Bonifazi, fondatore della pagina @scienze.naturali, biologo e divulgatore naturalistico, per la presentazione del suo libro che ha raccontato aneddoti curiosi sulla straordinaria biodiversità dei nostri mari.Poi è stato il momento della pulizia della spiaggia. Armati di pinze e sacchi i partecipanti si sono dedicati a ripulire l'area.

