LADISPOLI – Torna l’estate e tornano anche i borseggiatori. In passato avevano preso di mira le spiagge e i parcheggi sul lungomare, stavolta il mercato rionale. Al momento i casi non sarebbero più di tre, e ci sta lavorando la Polizia di Stato che ha raccolto le prime denunce dei poveri malcapitati. Però torna a suonare il campanello di allarme soprattutto in previsione dei mesi di luglio e agosto. «Mi hanno rubato il portafogli – è quanto raccontato dalla vittima – non mi sono accorta di nulla, poi ho collegato che due donne si erano avvicinate in modo molto sospettoso. Mai avrei pensato però al furto». Oltre ai soldi è stata costretta ad avviare le pratiche per rifare tutti i documenti. Analoga sorte per un’altra signora raggirata sempre dai furfanti abili a muoversi con disinvoltura tra i clienti e le bancarelle gestite dei commercianti. Un colpo segnalato in precedenza pure nel mercato di Cerenova, nella frazione di Cerveteri. Per questo motivo i controlli di polizia, carabinieri e vigili urbani aumenteranno sensibilmente nella stagione estiva pure con pattugliamenti in borghese per impedire nuove scorribande tra i banconi dei commercianti soprattutto nel periodo di maggiore affluenza dei clienti.

NON SOLO FURTI Sono ore di lavoro queste per le forze dell’ordine. Domenica sera, in pieno centro urbano a Ladispoli, i carabinieri sono intervenuti per sedare una lite violenta tra due nordafricani. Prima le minacce, poi i due sono passati ai fatti con pugni, calci e scene di ordinaria follia tra via Napoli e il corso principale del viale Italia pieno di residenti e villeggianti. Un alterco nato per motivi banali. Un 30enne è stato trasportato con l’ambulanza del 118 all’ospedale Padre Pio di Bracciano per le lesioni riportate e giudicate guaribili con alcuni giorni dopo i punti di sutura sul volto. L’altro, coetaneo, è stato invece denunciato dai militari della stazione locale coordinati dalla compagnia di Civitavecchia.

