SANTA MARINELLA – L’amministrazione comunale rende noto che è stata indetta una borsa di studio per gli alunni della scuola secondaria di 2° grado. La Regione Lazio, ha incaricato i Comuni alla raccolta e alla trasmissione online delle domande per l’assegnazione delle borse di studio “Iostudio” in favore degli studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado statali o paritarie o i percorsi triennali di Iefp al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. I requisiti di accesso al beneficio sono la residenza nel Comune di Santa Marinella, la frequenza nell’anno scolastico 2023/2024, presso le scuole secondarie di 2° grado statali o paritarie, tutte le scuole superiori dal 1° al 5° anno con esclusione delle scuole private non paritarie che non fanno parte del sistema nazionale di istruzione, ovvero i frequentanti i primi tre anni di un percorso triennali di iefp. Avere un Isee non superiore a 15.748 euro. Le modalità e le procedure per la presentazione della domanda richiedono che sia un genitore degli studenti residenti nel Comune di Santa Marinella o chi esercita la patria podestà.

La domanda, pena l’inammissibilità, dovrà essere compilata in ogni sua parte, corredata dalla copia di un documento di identità del soggetto che firma l’istanza di contributo e codice fiscale dello studente, della certificazione Isee 2024, il codice meccanografico dell’istituzione scolastica di frequenza. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente con spid tramite procedura telematica attraverso la compilazione dell’apposto modulo online, disponibile sul sito https://www.comune.santamarinella.rm.it nella sezione istanze online, presentazione istanze, borse di studio. La compilazione del modulo di domanda online richiederà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte del genitore o tutore dello studente di tutte le norme contenute nel bando. La data di scadenza per la presentazione delle domande è il 22 maggio 2024. La Regione Lazio adotterà un’unica graduatoria regionale in ordine crescente di Isee riconoscendo la precedenza allo studente più giovane di età in caso di parità di Isee.