CERVETERI - Sono già piene di bagnanti le spiagge del litorale romano. Complice il caldo arrivato in anticipo. Ma se sugli arenili pubblici i bagnanti sono già numerosi, specie nei week end, lo stesso non si può dire degli stabilimenti balnearai. A Campo di Mare si registrano pochi abbonati per i mesi di giugno e luglio, come spiegano i gestori degli stabilimenti che puntano il dito contro la crisi economica che ormai da qualche anno sta attanagliando le famiglie italiane. Dovrebbe andare un po’ meglio invece ad agosto. I clienti più “affezionati” rimangono i viterbesi. Arrivano soprattutto da Civita Castellana, Nepi e Castel Sant’Elia. «Da oltre 20 anni abbiamo clienti fissi dalla provincia viterbese, molti dei quali hanno la seconda casa», spiega la titolare dello stabilimento “Renzi”, Francesca Lazzeri. Per quanto riguarda il calo di presenze in questi primi due mesi, per Lazzeri, bisogna guardare alle «spese di gestione familiare» che «incidono tanto» portando dunque a «rinunciare a noleggiare ombrelloni e lettini» e a prediligere, dunque, «le spiagge libere». Ma le belle giornate di queste settimane fan no ben sperare: «Speriamo in un luglio più produttivo», ha concluso Lazzeri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA