CIVITAVECCHIA – Incendio all'interno del porto nella giornata di oggi, che ha visto impegnati i Vigili del fuoco. Per cause ancora in corso di accertamento, una bombola di acetilene all’interno di capannone adibito a lavorazione del fero, ha preso fuoco, facendo scattare i soccorsi. Intorno alle 14 il personale della Bonifazi sé immediatamente giunto sul posto per mettere in sicurezza l'area e spegnere la bombola di gas. Visto la complessità dell'intervento si è reso necessario l'ausilio del funzionario e della squadra NBCR, specialisti nel trattare sostanze nucleari biologiche e radioattive. Dopo numerose misurazioni l'area è stata messa in sicurezza. Sul posto anche la Capitaneria di porto.