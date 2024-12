Alle 10,27 il suono delle sirene ha annunciato l’avvio delle operazioni di bonifica della bomba della seconda guerra mondiale rinvenuta in via Alcide De Gasperi. In precedenza sono stati evacuati 36mila viterbesi. Intorno alle 9,25 le sei navette, organizzate dal Comune, hanno terminato gli spostamenti delle persone che si sono presentate ai 24 punti di raccolta per raggiungere i tre centri di accoglienza.

Dell’ordigno ha parlato il caposquadra, il capitano Luigi Prencipe. «Si tratta di un ordigno della seconda guerra mondiale – ha detto – tra i più grandi mai rinvenuti sul territorio nazionale. E’ attivo, presenta tre consegni di attivazione, di cui due mantengono le caratteristiche originarie mentre il terzo è consumato dagli agenti atmosferici e dal tempo. Il terzo consegno di attivazione rende l’operazione più complessa e di conseguenza l’indice di pericolosità è elevato».