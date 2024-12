BOMARZO - Buone notizie per gli automobilisti che percorrono la Sp Bomarzese: la Provincia ha annunciato ieri il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria sul primo tratto della strada, da chilometro 0 a chilometro 0+700.

L’intervento, del valore complessivo di 51mila euro, si è concentrato principalmente sul rifacimento del manto stradale, un’operazione fondamentale per migliorare la sicurezza della circolazione e garantire una maggiore durata della strada.

«Siamo soddisfatti di aver portato a termine questo intervento nei tempi previsti e con un impatto minimo sulla viabilità», ha dichiarato il Presidente Alessandro Romoli. «Questo è solo uno dei tanti progetti che abbiamo in programma per la riqualificazione della rete stradale provinciale. La nostra amministrazione è impegnata a garantire strade sicure e funzionali per tutti i cittadini», ha aggiunto. Questo intervento si inserisce in un piano più ampio di manutenzioni straordinarie che la Provincia di Viterbo sta portando avanti su tutto il territorio. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità della rete viaria provinciale, rendendola più sicura e adatta alle esigenze della comunità.

Grazie a questi lavori, gli automobilisti che percorrono la Provinciale Bomarzese potranno finalmente godere di una strada più sicura e confortevole. L'amministrazione provinciale ha lavorato per minimizzare i disagi durante i lavori, dimostrando un grande impegno per la soddisfazione dei cittadini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA