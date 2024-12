ANGELO PERFETTI

FIUMICINO - Il misterioso boato avvertito nei giorni scorsi lungo il litorale romano continua a generare domande. lI boato ha fatto tremare finestre e destato preoccupazione tra i residenti, ma nessuna traccia di attività sismica è stata rilevata dai sismografi. Anche l’ipotesi del meteorite appare debole: nessun avvistamento di una scia luminosa è stato segnalato, e non ci sono evidenze di un impatto o di altri effetti tipici di un simile evento. Un’altra ipotesi che sta guadagnando terreno è quella di un velivolo in fase di prova. Nonostante l’Aeronautica Militare abbia negato esercitazioni ufficiali nel periodo e nell’area del boato, ciò non esclude la possibilità che si tratti di un test su un velivolo di ultima generazione.

Potrebbe trattarsi di un’operazione condotta sotto riservatezza, considerando l’elevata tecnologia sviluppata dall’industria aerospaziale italiana, o anche un’iniziativa privata e non militare. Nessuna conferma, ovviamente, né stiamo parlando delle aziende citate come esempio dell’eccellenza italiana; solo un’ipotesi giornalistica, una suggestione. Ma in assenza di riscontri oggettivi di misuratori degli eventi (terremoti, radar, ecc.) l’ipotesi che possa essere stato un velivolo – o un missile – di ultimissima generazione in prova (ricordiamo che il Mediterraneo è “aperto” anche ad altri Paesi) resta quella più logica. A meno di non voler pensare agli Ufo…