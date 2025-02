TARQUINIA - Oggi, 28 febbraio, alle 16, la sala consiliare ospiterà un workshop per scoprire le opportunità della "blue economy", l'innovazione nel turismo sostenibile e la valorizzazione dei borghi marinari del Lazio.

Un confronto tra istituzioni, esperti e operatori del settore su progetti, formazione e nuove prospettive per il territorio.

La Lazio Blue Route si propone di entrare a far parte dell’Atlante dei Cammini del Lazio, diventando una dorsale tirrenica di collegamento tra la Toscana e la Via Francigena del Sud. Il tratto iniziale della Lazio Blue Route toccherà dieci tappe, coinvolgendo nove Comuni del Lazio, di cui otto Borghi Marinari di eccellenza. Il viaggio inizia a Montalto di Castro, al confine con la Toscana, e prosegue verso Tarquinia, celebre per il suo patrimonio archeologico etrusco.

Da qui, l’itinerario si sviluppa attraverso un’esperienza di turismo lento che attraversa borghi e città costiere come Allumiere, Civitavecchia, Santa Marinella, Ladispoli, e Cerveteri, nota per la necropoli patrimonio dell’Unesco. Il percorso continua lungo il litorale fino a Fiumicino e Fregene, per poi concludersi con un ingresso spettacolare a Roma, passeggiando lungo le rive del Tevere. ©RIPRODUZIONE RISERVATA