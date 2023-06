LADISPOLI – Blitz sulla spiaggia di Palo ieri mattina dove Capitaneria di porto e Polizia municipale hanno sequestro un accampamento abusivo e multato tre persone, villeggianti stranieri, due polacchi e un tedesco con precisione. I tre, ma il sospetto è che il gruppetto fosse più numeroso e alcuni si siano dileguati alla vista delle autorità preposte, torneranno a casa con un verbale di 200 euro ciascuno per aver aggirato l’ordinanza comunale di Ladispoli che proibisce appunto attività di campeggio per tutta la stagione estiva. Centinaia e centinaia ieri mattina i turisti su uno dei tratti costieri più rinomati della città e proprio dietro al bunker di Palo, gli ospiti forestieri si erano organizzati bene con tanto di griglie, padelle, fornelletti, alcolici e tende. Tutto è stato rimosso e la guardia costiera di Ladispoli-San Nicola, agli ordini del comandante, Cristian Vitale, e la Municipale, coordinate dal capo Sergio Blasi, hanno contattato la ditta dei rifiuti per rimuovere i materiali ingombranti e poter procedere alle operazioni di bonifica della spiaggia. Una potenziale miccia esplosiva anche perché l’accampamento selvaggio è sorto a ridosso delle dune mediterranee e della vegetazione autoctona. La situazione è tornata nella normalità molto presto.

Controlli poi proseguiti sull’intero litorale ladispolano ma non sono emerse ulteriori anomalie.

