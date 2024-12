CIVITAVECCHIA – Quattro persone finite in manette, tutte giovanissime, e diverse dosi di droga sequestrate, tra cocaina ed eroina.

È il bilancio dell’operazione condotta all’alba di martedì dai carabinieri della Compagnia di via Antonio da Sangallo, nella zona boschiva sopra la cava dei Sassicari dove i militari, guidati dal capitano Mattia Bologna, hanno fatto scattare il blitz dopo mesi di appostamenti e indagini serrate. Obiettivo: smantellare quella che è stata considerata una vera e propria piazza di spaccio in grado di servire almeno tutto il territorio, soprattutto clienti di Civitavecchia ed Allumiere che ben sapevano come arrivare nella zona, piuttosto impervia.

Nell’immediatezza dei fatti a finire in manette un ventenne marocchino.

Il ragazzo, sorpreso dai militari che si erano camuffati da cacciatori ed operai ed erano riusciti a raggiungere il bivacco in mezzo ai cespugli, dove era stata allestita la tenda per lo spaccio, aveva tentato la fuga e anzi aveva cercato anche di aggredire, a colpi di machete, lo stesso capitano Bologna per guadagnarsi la fuga: e invece è stato bloccato e condotto in caserma.

Poche ore più tardi e gli altri tre - due marocchini ed un romeno, tutti tra i 20 e i 23 anni - sono stati raggiunti ed arrestati dopo un inseguimento sull’Aurelia.

Segnalata la loro presenza a bordo di un’auto, in fuga verso Tarquinia, i carabinieri hanno allertato i colleghi della città etrusca che hanno fermato l’auto sospetta ad un posto di controllo.

Immediato l’arrivo anche dei militari dell’Arma di Civitavecchia che hanno quindi proceduto alla perquisizione dell’auto, all’interno della quale sono stati trovati oltre 200 grammi di droga, tra cocaina ed eroina appunto, quest’ultima della stessa tipologia sequestrata nel corso di diverse operazioni condotte nel centro Italia.

Per i tre quindi sono scattate le manette, e anche loro sono stati trasferiti in caserma per essere interrogati e per espletare tutte le formalità di rito, prima di essere condotti tutti al carcere di Borgata Aurelia, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto che si terrà tra la giornata di oggi e quella di domani.

