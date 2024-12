SANTA MARINELLA - Il sindaco Pietro Tidei ha chiesto ieri un incontro urgente con i responsabili di Enel, per ottenere spiegazioni in merito ai numerosi e ripetuti episodi di black out che si stanno verificando lungo il litorale e che stanno creando gravi disagi alla popolazione e alle attività commerciali. “Voglio essere informato sulla eventuale presenza di disservizi sulla rete di distribuzione – dice Tidei - anche se sono comunque certo che l’azienda abbia già preso nella dovuta considerazione l’aumento vertiginoso di presenze turistiche sul territorio e di utenze attive durante questi mesi estivi.

È ovvio infatti che si possano registrare dei consumi di energia elettrica superiori a quelli dei mesi invernali sia per l’elevato numero di utenze, di utilizzo dei punti di ricarica delle auto, sia per l’uso di condizionatori. Dopo la lunga e ripetuta interruzione del servizio avvenuta due notti fa a Santa Marinella, ieri sera un black out davvero di vaste dimensioni, ha interessato tutta la zona di Santa Severa che è rimasta paralizzata per molte ore fino oltre la mezzanotte. 1628 utenti sono rimasti completamente al buio e con problemi alle pompe dell’acqua e alla linea internet. Tutto ciò ha provocato come detto anche un notevole danno alle attività economiche di una cittadina che vive di turismo. Voglio augurarmi che questi episodi non si ripetano di nuovo e spero di ottenere le dovute rassicurazioni in merito”.

