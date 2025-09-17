LADISPOLI – Un serpente in acqua, sugli scogli e la fuga dei bagnanti. Tutto sotto controllo però visto che il rettile è una semplice biscia d’acqua. È stata avvistata l’altra mattina nell’area di Torre Flavia ma non è la prima volta nell’ultimo periodo. «Non fa nulla e non attacca l’uomo – racconta Corrado Battisti, gestore della Palude di Torre Flavia per conto di Città Metropolitana – recentemente ce ne sono molte in mare perché cercano l’acqua e la nostra palude è più secca in queste settimane. Rivolgiamo un appello a turisti e residenti affinché non uccidano questi serpenti, sono delle Natrix innocue. La loro unica arma di difesa è la ghiandola anale: rilascia un cattivo odore quando viene catturata. Per il resto però non è affatto aggressiva». Il gran caldo non è andato via e le spiagge sono ancora affollate. A quanto pare anche di serpenti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA