CIVITAVECCHIA – Un coro di “no” è risuonato ieri all’aula Pucci, dove cittadini, politica ed istituzioni hanno raccolto l’invito del comitato per confermare la netta contrarietà alla realizzazione del biodigestore da 120.000 tonnellate di rifiuti organici a Civitavecchia.

Tanti gli interventi che hanno animato il dibattito ed arricchito il confronto, con i presenti che hanno evidenziato, ancora una volta, le preoccupazioni dal punto di vista ambientale e sanitario. L’assemblea ha approvato un ordine del giorno unitario per impegnare tutti i rappresentanti del territorio, ognuno per propria competenza, a fermare il progetto.