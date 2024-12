CIVITAVECCHIA – In occasione della Giornata internazionale promossa dall’Unesco contro il traffico illecito di beni culturali, la Guardia Costiera di Civitavecchia ha partecipato ieri, 14 novembre, ad un incontro presso il Museo delle Antichità Etrusche e Italiche della Sapienza Università di Roma. Tra le attività istituzionali della Guardia Costiera, vi è infatti anche la tutela del patrimonio archeologico sommerso, in collaborazione con le Soprintendenze, come nelle acque di Santa Marinella dove insiste il famoso sito etrusco di Pyrgi. Importante l’attività di vigilanza svolta dai cinque Nuclei Subacquei del Corpo. Per l'occasione si è data anticipazione del nuovo libro "Sommersi nel blu" della collana “Storie di Mare”, edita da All Around in collaborazione con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.