BAGNOREGIO – Nei giorni scorsi, Civita di Bagnoregio ha accolto l’ottava edizione del Meeting di Medicina Materno-Fetale. L’evento ha visto la partecipazione di professionisti provenienti da tutta Italia e dall’estero, consolidando il ruolo di Bagnoregio come centro di riferimento per la formazione scientifica e accademica.

Il congresso, organizzato dal dottor Maurizio Arduini, ha trattato tematiche avanzate riguardanti la medicina fetale, con particolare attenzione alla diagnosi e alla prevenzione delle malformazioni congenite del sistema nervoso centrale e del cuore del feto. I lavori si sono concentrati sull’applicazione pratica dell’evidence-based medicine, utilizzando casi clinici selezionati per approfondire gli argomenti trattati. Il sindaco di Bagnoregio, Luca Profili, ha espresso il suo apprezzamento per l’evento, dichiarando: «Un grazie speciale al dottor Maurizio Arduini e a tutto il suo straordinario team per aver scelto ancora una volta Bagnoregio per l’ottava edizione del Meeting di Medicina Materno-Fetale. La nostra città, oltre che centro turistico, si conferma anche centro di sapere e crescita accademica. Orgogliosi di ospitare l’eccellenza scientifica e di sostenere i giovani medici del futuro con una borsa di studio di duemila euro».

In conclusione, l’ottava edizione del Meeting di Medicina Materno-Fetale ha rappresentato un importante momento di aggiornamento e confronto per gli specialisti del settore, rafforzando ulteriormente il legame tra la comunità scientifica e il territorio di Bagnoregio.

