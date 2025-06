CERVETERI - Successo, anche quest’anno, per “Il giardino delle farfalle”, il progetto promosso da Scuolambiente all’interno delle primarie del Montessori, del Tyrsenia e di Marina di Cerveteri.

«Parlare di ambiente e di tutela dell’ambiente è sempre importante e non è mai abbastanza: il lavoro che svolge Scuolambiente nelle scuole, grazie al prezioso sostegno delle maestre è fondamentale, ancor di più oggi, in un periodo storico in cui spesso, tante volte sentiamo parlare di tematiche di sostenibilità ma che altrettanto spesso non vede mai attività mirate e continuative soprattutto tra i più giovani», ha commentato l’assessore all’Ambiente, Alessandro Gnazi. «Iniziative importanti, che come cittadino e chiaramente come rappresentante dell’amministrazione sono felice si svolgano e che sono certo, continueranno ancora».

«Beatrice Cantieri con Scuolambiente rappresenta oramai da 30anni una presenza costante nel nostro territorio e nelle nostre scuole – ha proseguito l’assessore all’Ambiente, Gnazi – Chi è della mia generazione sicuramente almeno una volta durante il proprio percorso scolastico ha avuto modo di incontrarla e di realizzare qualche progetto insieme a lei e il fatto che ancora oggi, a distanza di tanti anni, continui a lavorare nelle scuole sensibilizzando i più piccoli sull’importanza della sostenibilità ambientale, del rispetto del territorio e dell’ecosistemi con lo stesso identico entusiasmo di tanti anni fa conferma quanto svolga la sua attività di volontariato con passione e reale sentimento per Cerveteri e il territorio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA