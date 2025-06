Tutto bene quel che finisce bene. Dopo il nostro articolo di qualche giorno, nel quale avevamo evidenziato che, in occasione dei lavori per la barriera soffolta, era diventato impossibile per le persone in carrozzina poter accedere e frequentare la Beach Arena alla Marina, ai campi di beach volley, l’amministrazione comunale è intervenuta.

A segnalarcelo sono proprio i proprietari, nel quale si stanno riversando tantissime persone, soprattutto giovani, per poter giocare a pallavolo. La Beach Arena ringrazia pubblicamente Simona Galizia di Fratelli d’Italia per l’interessamento sulla questione ed il consigliere comunale di maggioranza Mirko Urbani per aver ascoltato le problematiche ed aver contribuito alla soluzione di quello che era diventato un annoso problema.

