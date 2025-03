LADISPOLI – Un vertice tra l’onorevole Alessandro Battilocchio e le forze dell’ordine. Una visita gradita al commissariato di polizia e ai vari comandi dei carabinieri, finanza e polizia locale. Era presente pure il sindaco, Alessandro Grando, con molti esponenti della Giunta. Più di tre ore di colloqui in una città che dei miglioramenti li ha anche fatti in questi anni ma che è sempre più complessa e necessiterebbe di un rafforzo maggiore. I numeri parlano di 55 agenti in commissariato (ne servirebbero almeno 60), di 30 carabinieri con il record nel Lazio di avere 11 donne in servizio, poi 48 militari delle fiamme gialle e 21 vigili urbani. «Ho avuto modo di ringraziare tutte le forze dell’ordine che mi supportano continuamente in tutta Italia – commenta Battilocchio, presidente della commissione parlamentare sulla Sicurezza e lo stato di degrado delle città e periferie – disporre di quattro caserme a Ladispoli rappresenta un unicum che favorisce la percezione di sicurezza in una città con una presenza di stranieri superiore alla media: un bel segnale d’integrazione. Ladispoli è una località sempre più in crescita che magari in alcuni periodi dell’anno, come in estate, avrebbe necessità di essere potenziata. Ringrazio l’amministrazione comunale per l’invito e mi farò carico di segnalare sempre i miglioramenti». Discorso a parte per la municipale. «Ringrazio Battilocchio per la visita – dichiara il sindaco – d’altro è un amico di questo territorio e viene spesso a trovarci. Dopo aver visitato il commissariato di Polizia, la Finanza e la stazione dei Carabinieri ci siamo recati presso il comando della Polizia Locale. Abbiamo illustrato all’onorevole la nuova sede, comunicato le migliorie nel settore, compreso il rinnovo completo del parco auto e l’istallazione di un impianto fotovoltaico che ha reso la struttura autonoma dal punto di vista energetico. Inoltre, avendo approvato la pianificazione del personale, a breve verranno assunti due nuovi agenti a tempo indeterminato e quattro stagionali per sei mesi».

