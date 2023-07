CIVITAVECCHIA – Intervento dei vigili del fuoco alla Marina di Civitavecchia nello specchio d’acqua antistante la ruota panoramica. Una barca di circa 12 metri si è incagliata a circa 20 metri al largo del mare.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 23,30.

I vigili del fuoco, l’equipaggio della 17A e gli specialisti nautici sono subito accorsi sul posto per verificare che sull’imbarcazione non ci fossero persone. Immediate poi le operazioni di messa in sicurezza del natante con l’equipaggio della 17A che si è introdotto all’interno dell’imbarcazione con l’ausilio degli idrocostumi. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Capitaneria di porto.