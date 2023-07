CIVITAVECCHIA – Continuano in maniera incisiva i controlli di polizia in mare del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Civitavecchia nelle maggiori località turistiche del Lazio.

Durante una di queste crociere di sorveglianza nello splendido scenario delle Isole Pontine, i militari della Sezione Operativa Navale di Gaeta hanno individuato un’imbarcazione da diporto a vela battente (abusivamente) bandiera italiana ed intenta a svolgere attività commerciale di noleggio. Ad insospettire ulteriormente i militari del Reparto Navale del Sud pontino, il fatto che il conduttore dell’imbarcazione, già noto alle Forze dell’Ordine, al momento della verifica risultava essere sprovvisto di tutti i documenti obbligatori necessari per intraprendere la navigazione.

In particolare, da una disamina documentale più approfondita emergeva che l’imbarcazione, del valore stimato di € 40.000,00 circa, navigava in totale assenza dei titoli legittimi, oltre al fatto che la stessa risultava essere iscritta in un registro olandese non ufficiale riconducibile ad un’associazione sportiva. La condotta illecita veniva aggravata dall’esposizione abusiva del vessillo italiano in luogo di quello olandese, fattispecie per la quale i finanzieri hanno proceduto anche alla contestazione dell’uso abusivo della bandiera. All’esito dell’attività veniva notiziata la competente A.G. che, successivamente, convalidava il sequestro preventivo della prefata imbarcazione, in violazione degli Artt. 1130 (uso abusivo della bandiera o della marca di nazionalità) – 1216 (Navigazione senza abilitazione) – 1231 (Sicurezza della Navigazione) del codice della navigazione.

Il risultato conseguito testimonia la trasversalità dell’azione della Guardia di Finanza a tutela dell’economia legale legata alla nautica da diporto e si inserisce in una specifica azione del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia finalizzata all’assolvimento dei compiti di polizia economico - finanziaria nonché delle funzioni di unica forza di polizia del mare.