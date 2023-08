ALLUMIERE – Baracca in fiamme ad Allumiere, nell’area situata sul prolungamento di via Terme di Traiano, a circa 300 metri sopra il ristorante Tramontana.

Arrivati sul posto, i vigili del fuoco di Civitavecchia hanno trovato un incendio generalizzato che coinvolgeva tre strutture abitative con all’interno bombole gpl.

Subito sono state messe in sicurezza le bombole di gpl ed è stato riportato in breve tempo il luogo in sicurezza. Fortunatamente non si è registrato alcun ferito.

Il rapido spegnimento dell’incendio da parte dei pompieri della caserma Bonifazi ha evitato alle fiamme di coinvolgere sia la sterpaglia adiacente, con vegetazione di macchia mediterranea, sia il resto della struttura.

©RIPRODUZIONE RISERVATA