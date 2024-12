Ferie “tattiche” e modalità part-time.

Quest’anno diversi bar del centro hanno scelto di “giocarsi” così la giornata di Ferragosto.

Molti hanno optato per le ferie “tattiche” dal 13 o 14 agosto fino al 18 o poco più, dribblando così il dilemma se restare aperti il 15 agosto. Tra questi anche il bar Centrale in piazza del Comune, un’attività in cui turisti e cittadini vista la favorevole ubicazione ci “cadono” dentro. Basterà però fare due passi e su via Roma si trova il bar Chiodo che oggi resta aperto fino alle 13.

In una città mai così deserta, come si può appurare dalle foto scattate nella mattinata della vigilia in centro, oggi circa una quindicina di bar e oltre venti tra ristoranti e pizzerie comunque saranno aperti.

Per quanto riguarda i bar, inutile cercare nella zona di via Marconi. Quattro locali, di cui due chiusi per ferie già da qualche giorno e gli altri due che hanno scelto di abbassare le serrande a ridosso di Ferragosto.

Una decisione quasi scontata purtroppo, perché come constatato personalmente martedì pomeriggio solo una manciata di persone si aggirava in zona.

Il titolare di uno di questi due locali ha dichiarato di «tenere aperto di pomeriggio solo per onor di firma» perché gira pochissima gente. Una situazione che, a quanto ha spiegato, si protrae da luglio: «In 15 anni che sono qui mai vissuto un mese così critico, economicamente e in termini di presenze».

Una soluzione, quella di chiudere il pomeriggio, già adottata da alcune settimane da diversi bar e che sarà bissata anche per il 15 agosto.

Tra questi: la Caffetteria Casantini in via Cairoli, aperta fino alle 13.30 e, fino alle 13, il Caffè di San Faustino nell'omonima piazza.

Particolare la decisione del bar Rodolfo in via Dobici (tra via Ascenzi e il Sacrario). Nonostante il giovedì sia giorno di riposo settimanale, per Ferragosto ha scelto di aprire fino all’ora di pranzo, alle 13. Restando in zona Almadiani, nel pomeriggio si può fare una pausa golosa e rinfrescante scegliendo i gusti insoliti della gelateria artigianale Coniamo.

Nessun timore comunque per chi non vuole rinunciare a un caffè o a una bibita rinfrescante di pomeriggio. Zona via della Cava, piazza della Rocca e fuori porta Fiorentina troverete alcuni locali aperti fino a sera.

In via della Cava, il bar gelateria Valeri con il suo dehors molto curato è pronto ad accogliere gli avventori per tutta la giornata.

Salendo a piazza della Rocca aperto tutto il giorno anche il caffè Grandori e appena superata porta Fiorentina, fino alle 23, pausa rigenerante circondati dal verde allo Chalet Garbini.

Zona “aperta” quella di via della Cava anche per mangiare. Ristoranti pronti a nutrire viterbesi e turisti. Anche se di questi ultimi, quanto meno ieri alla vigilia di Ferragosto, se ne notavano pochi. Qualche famigliola e piccoli gruppi composti da tre-quattro amici. Girando in centro si vive una realtà da Day after. E ai pochi che vi si affacciano, Viterbo si presenta trascurata. Come una bella donna che col tempo ha smesso di prendersi cura di sé e si è lasciata andare.

Per maggiori dettagli sui bar e sui locali di ristorazione oggi aperti, è disponibile sul sito del Comune di Viterbo l’elenco completo.