MONTALTO - Martedì 18 febbraio, alle ore 17, presso il Complesso San Sisto in Via Tirrenia, si terrà una incontro formativo gratuito sul “Bando valore artigiano” della Regione Lazio. Sei milioni di euro sono destinati alle imprese artigiane del territorio regionale per progetti di sviluppo e valorizzazione del settore. L'iniziativa è parte del piano regionale triennale per l’artigianato 2024-2026 e rappresenta un impegno concreto per la tutela e la promozione del comparto. All’incontro parteciperà l’amministrazione comunale nelle figure della sindaca Emanuela Socciarelli e l’assessora alle Attività produttive Simona Atti. Interverranno Stefano Canavizzi, presidente Cna sede di Montalto di Castro, Attilio Lupidi, segretario Cna Viterbo e Civitavecchia e Armando Mangeri, responsabile Credito e finanziamenti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA