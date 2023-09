BAGNOREGIO - E’ comprensibilmente soddisfatto il sindaco Luca Profili sull’andamento della stagione estiva che sta per concludersi.

Il primo cittadino traccia infatti un bilancio sulle presenze turistiche nei mesi di luglio ed agosto, constatando la registrazione di un aumento del 20 per cento.

«iamo soddisfatti, abbiamo avuto un 15/20 per cento di turisti in più rispetto allo scorso anno», spiega Profili”. La presenza dei turisti è stata importante e la città che muore si conferma una meta irrinunciabile, soprattutto per chi viene dall’estero.

«Abbiamo avuto un incremento – afferma il sindaco – rispetto agli stessi mesi dello scorso anno per la presenza di turisti asiatici, che prima, nel post Covid, avevano problemi coi visti e poi per gli statunitensi. Da marzo, l’andamento è molto positivo anche se non siamo ancora ai livelli del 2019».

Per settembre, la prospettiva sembra ancora più rosea. «Con l’abbassamento delle temperature, riusciamo ad avere ottimi numeri, settembre è uno dei mesi in cui registriamo più visitatori».

A Bagnoregio, poi, continuano le iniziative e la campagna di comunicazione per farla conoscere al di là dei confini nazionali. «Ultimamente – conclude il primo cittadino -, abbiamo avuto lo spot di Subito.it (piattaforma leader in Italia per comprare e vendere in modo sostenibile, ndr) che sta uscendo sulle principali tv nazionali e digitali ed è proprio ambientato a Civita con le mongolfiere. Un’ottima pubblicità per farci conoscere. Infine, speriamo di rientrare a regime per il Natale col presepe vivente che richiama sempre tanti visitatori».

