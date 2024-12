TARQUINIA – Ha salvato una bambina che stava per essere inghiottita dal mare, riconsegnandola ai genitori che hanno vissuti istanti di disperazione. Jacopo Liberati è il bagnino eroe che nei giorni scorsi è stato il protagonista del soccorso in mare in un tratto di spiaggia di Sant’Agostino, a Tarquinia, al confine con Civitavecchia, come spiegato dalla Compagnia del mare Lifeguard Italia che sorveglia le coste.

«E’ il turno di ringraziamenti per il nostro collega Jacopo Liberati operante sulle spiagge di Sant’Agostino sul litorale e che qualche giorno fa, in un brevissimo lasso di tempo, si è tuffato in mare recuperando a grande distanza una bambina straniera che era stata trascinata a largo dalle pericolose correnti tirreniche».

Un salvataggio che premia il grande lavoro preparatorio del responsabile e coordinatore Lifeguard Italia della zona, Paolo Pizzala, che forma gli operatori, capaci di intervenire nelle situazioni più rischiose. «E’ stato rapidissimo, eccezionale, non ho fatto in tempo a preparami per aiutarlo che era già a riva con la bimba posta in salvo», il racconto dei presenti. ©RIPRODUZIONE RISERVATA