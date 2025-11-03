FIUMICINO – “I pescatori di Fiumicino, così come quelli dei porti limitrofi, in questi giorni stanno affrontando le conseguenze del prolungamento del fermo pesca disposto per il mese di novembre. - dichiara il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini - Comprendiamo pienamente le difficoltà economiche e sociali che questo ulteriore periodo di stop comporta per le famiglie dei pescatori, per l’indotto locale, per le pescherie e per la ristorazione, settori che rappresentano una parte importante della nostra economia e della nostra identità culturale».

«In tal senso ritengo quindi di estrema importanza- conclude Baccini - che le istituzioni competenti valutino fin da subito misure di sostegno adeguate e tempestive per i pescatori fermi in porto».

Il sindaco sottolinea inoltre che il Comune di Fiumicino riconosce la necessità di tutelare il mare e il suo ecosistema, obiettivo condivisibile e fondamentale per garantire un futuro sostenibile al settore ittico, ma evidenzia anche l’urgenza di trovare un equilibrio tra le esigenze ambientali e la sopravvivenza delle imprese di pesca.

